Cristina Kirchner pidió por la publicación de las actas electorales en Venezuela y "responsabilidad" al Gobierno de Milei en materia de relaciones internacionales

En línea con la postura de Andrés Manuel López Obrador (México), Lula Da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), la expresidenta Cristina Kirchner pidió este sábado por la publicación de las actas electorales en Venezuela en honor al "legado de Hugo Chávez". Del mismo modo, exigió "responsabilidad" al Gobierno de Javier Milei en materia de relaciones internacionales.La exmandataria ofreció desde México una clase magistral titulada "Realidad política y electoral de América Latina", convocada por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, donde aprovechó para hablar sobre los comicios venezolanos, la política internacional de Milei y el rol del Poder Judicial principalmente en la Argentina."Comparto totalmente el comunicado que firmaron el 1 de agosto Andrés Manuel López Obrador, Lula y Gustavo Petro.", expresó CFK durante su discurso, en alusión al documento difundido a cuatro días de las polémicas elecciones que dieron como ganador a Nicolás Maduro, al mismo tiempo que destacó la lectura de los resultados del escrutinio por parte del titular del Consejo Nacional Electoral.En dicho comunicado, AMLO, Petro y Lula pidieron que Maduro muestre las actas y expresaron su temor por una situación de colapso total en Venezuela. Al mismo tiempo, rechazaron la injerencia de terceros países o de la OEA.Por otra parte, CFK cuestionó a la gestión libertaria por el manejo de las relaciones internacionales: "Hay que manejarlas en representación de los intereses del país más allá de simpatías o antipatías.".A su vez, apuntó contra los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a Alfredo Astiz y otros genocidas en el Penal de Ezeiza. "No son negacionistas, no niegan que hubo un genocidio, sino que además los quieren eximir en delitos de lesa humanidad", señaló en referencia al proyecto que los represores condenados le dieron en mano a los legisladores.De tal manera, la expresidenta resaltó la hipocresía de lo que ella llamó los "hongos demócratas" en medio del conflicto en Venezuela."Estos que hablan de democracia son los que contribuyeron entregando armas para un golpe de Estado a Evo Morales en 2019 -dijo en referencia a Juntos Por el Cambio y añadió-. Los otros grandes demócratas. Estos son los que hablan de dictadura y régimen en Venezuela. Hay que ser más coherentes", apuntó.Por último, habló sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial en Argentina, ya que "se encuentray los medios de comunicación". En ese sentido, se refirió a "la judicialización de la política como método de estigmatización, proscripción y persecución contra quienes lideran movimientos populares".La exmandataria recordó el proceso de lawfare que sufrió ella, pero afirmó que "ya no se trata solo de persecución política". "En mi caso es de persecución y de vida", dijo en referencia al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.Y añadió: "Es una Justicia que investiga a autores materiales que aprehendimos nosotros y no investiga a los responsables económicos. ¿Qué me salvó? Dios, la Virgen y este rosario. Y los militantes que lo atraparon (a Fernando Sabag Montiel)"."Con las reformas hay que remover las cosas en serio", enfatizó, y aprovechó para cuestionar el hecho de que los cargos de los jueces de la Corte Suprema sean vitalicios y no por un tiempo determinado. Al respecto, recordó la reforma judicial que promovió durante su presidencia pero que fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal.