El Papa Francisco pidió buscar la verdad y evitar la violencia en Venezuela

Durante el ángelus dominical, el Papa Francisco se dirigió a la situación en Venezuela, que enfrenta una grave crisis en medio de las protestas por denuncias de fraude electoral contra Nicolás Maduro, quien se autoproclamó vencedor en las recientes elecciones mientras las actas oficiales aún no se han publicado.El Papa expresó su preocupación por la situación en Venezuela y realizó un llamado a todas las partes involucradas: “Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y se comporten con moderación para evitar cualquier tipo de violencia”.Además, convocó a “solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte”.En paralelo, la oposición venezolana no reconoce el resultado oficial de las elecciones, y las protestas han sido reprimidas severamente por las fuerzas de seguridad del régimen, con un saldo de 13 muertos y más de 1.200 detenidos hasta el momento.