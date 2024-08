"Sus declaraciones atrasan": Alonso cruzó a Wolff por la inseguridad en el AMBA

DE 12 POLICÍAS CAÍDOS, 11 EN PBA



De los últimos 12 Policías de la Ciudad caídos en cumplimiento del deber, 11 fueron asesinados en la PBA.



Esta semana, tras recibir 3 tiros, fue el oficial Castelli en Lomas de Zamora. A esta hora seguimos esperando los resultados de las… pic.twitter.com/oxCXxnpQvQ — Waldo Wolff (@WolffWaldo) August 4, 2024

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, le respondió a Waldo Wolff y sostuvo que sus declaraciones "atrasan" luego de que el funcionario porteño haya arremetido contra la inseguridad en el Conurbano.“No hay fuego cruzado porque no respondemos a los dichos de Wado Wolff. Sus declaraciones atrasan. La gente espera que los que tenemos una responsabilidad institucional trabajemos. Es triste politizar 12 víctimas. Estamos viendo la extinción del PRO", manifestó Alonso en diálogo por Splendid AM990.En Radio Colonia, Wolff había manifestado la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires tras el crimen del policía de la Ciudad Juan Castelli: “Hay una diferencia ideológica de equipamiento y de proyecto entre Ciudad y provincia”.Frente a estos dichos radiales y la publicación de este fin de semana en Twitter, el jefe de la cartera de provincia salió al cruce y sostuvo: "Wolff le está faltando el respeto a la gente de la Provincia de Buenos Aires con sus declaraciones. El pueblo es quien elige; quizás a él no le guste”.“La primera pregunta debe ser por qué los policías de la Ciudad no viven en la Ciudad. Ahí está la primera flaqueza", expresó.Sobre el asesinato de Castelli, Alonso respondió: “Estos policías son vecinos de la provincia de Buenos Aires, que salen a trabajar. Él dice que murieron en actos de servicio. No fueron actos de servicio, porque estaban de franco. Actos de servicio es cuando están trabajando de policía. Y eso sería en la ciudad de Buenos Aires, no estarían en la provincia, en todo caso”.A su vez, explicó que los homicidios en ocasión de robo bajaron: “Con Vidal fueron 429 entre el 2016 y el 2019. En cambio durante el gobierno de Kicillof hubo 381, es decir que hay una tendencia que baja. No sé qué rumbo quiere cambiar”.Aun así, el funcionario sostuvo que quiere sentarse a dialogar con su par porteño para “trabajar seriamente en conjunto”.