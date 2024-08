Quita del subsidio al transporte: advierten que el boleto podría costar $1.500

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, advirtió que la quita de subsidios a los transportes por parte del Gobierno a partir de septiembre supone un golpe a los pasajeros: "Estamos preocupados por los ataques permanentes que sufren los habitantes de nuestra provincia. Una vez más le quieren meter la mano en el bolsillo a los bonaerenses", expresó."El ideal del Gobierno es que las empresas sean libres, que no dependan del Gobierno. Lo que implica que el 100% de los costos sea tarifa. Lo que daria un boleto de $1.500. No me parece que sea inadecuado, pero no hay salarios que puedan absorber eso", añadió D'Onofrio al ser consultado con c5n.Por último, el ministro concluyó: "Es un nuevo apriete al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente a los que menos tienen".El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, había anunciado esta mañana que el Gobierno dejará de subsidiar los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. “Desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones. Las empresas tienen que tener autonomía y libertad”, había expresado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.“El Estado nacional no va a poner un peso más. Se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas”, había relatado el funcionario.