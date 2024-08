"Una militante preparada, sensible y valiente": Cristina Kirchner se reunió con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México

Ayer, durante dos horas, compartimos un encuentro con la Dra. @Claudiashein quien no sólo es la primera mujer electa presidenta de México, sino la más votada en la historia de su país. Tendrá la enorme responsabilidad de continuar con el virtuoso proceso de transformación… pic.twitter.com/8WX1e7clEb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 7, 2024

En medio de su gira por México, la expresidentase reunió con, la presidenta electa mexicana a quien definió como "una militante política preparada, sensible y valiente"."Ayer, durante dos horas,Tendrá la enorme responsabilidad de continuar con el virtuoso proceso de transformación iniciado por Andrés Manuel López Obrador", escribió CFK este miércoles en su cuenta de X (ex-Twitter).Y completó: "Claudia es una militante política preparada, sensible y valiente a quien".Por su parte, Sheinbaum también compartió el encuentro a través de sus redes sociales. "Me reuní con la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner.contó en un posteo la presidenta electa de México y añadió: "Hablamos sobre América Latina y lo que significa ser mujer presidenta. Me dio mucho gusto recibirla".La expresidenta viajó a México para dar una ponencia en el seminario de política internacional de MORENA, el partido del mandatario López Obrador. Además, mantuvo reuniones con dirigentes muy importantes del país como la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada y también se reencontró con el exjefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa.