El Gobierno criticó la marcha de San Cayetano:"Lamentamos que en una fecha religiosa esté encabezada por figuras políticas"

El vocero presidencial,repudió la marcha de la CGT y los movimientos sociales en contra del Gobierno de Javier Milei en el día que se celebra San Cayetano.que son muchas de ellas responsables del desastre económico que este Gobierno heredó", lanzó en su habitual conferencia de prensa este miércoles.En ese sentido, señaló: "A modo recordatorio, a diciembre de 2023 la Argentina era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente junto con Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; el segundo país con más juicios en el CIADI, un país donde durante trece años el PBI per cápita no creció, un país donde hubo 10 años en el que no se generó empleo privado y donde hay más trabajo negro o informal que trabajo registrado".La movilización comenzó a las 8 de la mañana, desde el santuario de San Cayetano del barrio de Liniers una ceremonia religiosa encabezada por Jorge García Cuerva, arzobispo porteño, y Gustavo Carrara, vicario general y obispo villero.A las 10:00, la peregrinación partió de Cuzco y Avenida Rivadavia, decendió por esa arteria hasta ingresar por Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo. El Poder Ejecutivo, en tanto, implementó un operativo de seguridad que rodea la Casa Rosada.Quienes fueron parte del problema en los últimos 20 años no van a ser de ninguna manera parte de la solución", remarcó Adorni en conferencia.