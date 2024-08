Ayelén Mazzina habló sobre la denuncia de Fabiola y dijo que la hubiera ayudado si se lo pedía

La ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, afirmó que Fabiola Yañez “nunca” se comunicó con ella para solicitar asistencia en asuntos privados. Mazzina precisó que solo tuvieron contacto en “ámbitos institucionales” y que siempre la consideró “una mujer comprometida con la temática de género y preocupada por la desigualdad social”.

En una conversación con la agencia Noticias Argentinas, Mazzina explicó: “No me pidió ayuda. Jamás dije lo que circula: ‘quedate tranquila que ya va a pasar’. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Esa no sería yo. Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve. Si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características”.Mazzina recordó que “una sola vez” compartió un viaje a Brasil con Yañez en el marco de una conferencia organizada por Rosângela, esposa del presidente Inácio Lula Da Silva. Indicó que en esas ocasiones siempre estuvieron acompañadas por el ex mandatario y su custodia. Además, relató que invitó a Yañez a visitar su ministerio para conocer a su equipo y charlar en privado, pero “por cuestiones de agendas” no lograron concretar esa reunión.Finalmente, Mazzina destacó que el tema de la violencia de género debería ser abordado no solo por “los colectivos feministas, las Actrices Argentinas y todo el movimiento” que a menudo se ve en la necesidad de “dar respuestas ante los ataques”, sino también por los varones. Subrayó su apoyo al debate público sobre la violencia de género, señalando que ahora existe un consenso sobre su existencia, aunque reconoció que esto no marca el fin del patriarcado ni de la violencia.