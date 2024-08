Fondos y continuación de obras paralizadas en Provincia: los ejes de la reunión entre Francos y Bianco

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este miércoles en Casa Rosada al ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para analizar el traspaso de obras de infraestructura a la provincia que se encuentran paralizadas, en medio de las tensiones políticas entre la gestión libertaria y la de Axel Kicillof.El encuentro se extendió por poco más de media hora en las oficinas de Francos en la planta baja de Balcarce 50, luego de que el ministro ya acordara y firmara el traspaso de obras con 20 de las 24 provincias.El caso de la provincia de Buenos Aires es más complejo y viene demorado por las rispideces entre el presidente Javier Milei y Kicillof, que se acrecentaron días atrás cuando se confirmó que la provincia perdió una millonaria inversión de YPF y Petronas para radicar una planta de gas natural licuado, que quedó en manos de Río Negro.En este marco, Francos y Bianco acordaron hoy establecer una "mesa de trabajo" conjunta para avanzar en el acuerdo del traspaso de obras. Las otras tres provincias que aún no acordaron este tema son Santa Cruz, Formosa y La Pampa."Queremos conseguir los fondos para la provincia y continuar las obras. Son 6,3 billones de pesos que no llegaron a la provincia, 2 billones por transferencias automáticas y obra pública parada por mas de 4 billones", señaló Bianco en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.Y agregó: "Buscamos que nos trasfieran la jurisdicción para continuarlas, hay dos muy importante para nosotros, la Autopista Presidente Perón, que hay que iluminarla y hacerle las bajadas que hoy no están, y el dragado y balizamiento del Canal Magdalena, que es mejor que el Punta Indio"."La provincia está en una situación compleja en general, y en la situación social en particular con falta de empleo y de ingresos. También está el tema de las tarifas de transporte, planteamos eso, discutimos temas de la relación Nación-Provincia, los recursos provinciales que le corresponden y que han sido cortados por el Gobierno nacional", amplió el funcionario de Kicillof.Bianco también confirmó que se habló del tema de la planta de GNL que al final no se instalará en la Provincia, lo cual tensó aún más la relación."Nos dijo que (la decisión de instalarla en Río Negro) responde a cuestiones técnicas, o sea que nada tiene que ver el RIGI (al que Kicillof no adhirió). Nosotros pedimos los informes técnicos, que nunca los vimos", detalló.Días atrás, Bianco había sostenido que Milei "quiere perjudicar a la provincia de Buenos Aires" y "abollar a Kicillof por una supuesta competencia electoral".Las fuertes diferencias entre ambas administraciones se vieron reflejadas en los instantes previos a la reunión, ya que Bianco concurrió al encuentro tras asistir a la marcha contra el Gobierno que se realizó horas antes en Plaza de Mayo en el marco del día de San Cayetano.Además hubo versiones encontradas sobre quién había pedido la reunión: desde la gestión nacional sugirieron que había sido solicitada por la provincia, mientras que cerca de Kicillof sostenían que fueron invitados mediante una tratativa del senador bonaerense libertario Sebastián Pareja.