El expresidente Alberto Fernández brindará declaraciones a un medio de comunicación extranjero sobre la denuncia judicial por violencia de género, que le realizó su expareja Fabiola Yañez.En principio, sería una entrevista con el diario El País. Si bien el ex mandatario todavía no ha sido citado por la Justicia porque aún se están recabando elementos y lo último es la declaración indagatoria, a Fernández se le imputa un delito grave que -según su descargo- dijo no haber cometido.Por lo pronto, Fernández dará una entrevista tras la filtración de chats en los que la exprimera dama expuso -a través de mensajes e imágenes- la violencia de género ejercida sobre ella.