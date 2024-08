Diógenes de Urquiza Anchorena es oficialmente el nuevo subsecretario de Deportes

Luego de que Julio Garro fuera eyectado del gobierno por pedirle a Lionel Messi que pidiera disculpas por los cánticos racistas de la Selección Argentina,El flamante subsecretario mantendrá su titularidad en la ENARDMediante el Decreto 711/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno remarcó queLa incorporación ya se había anunciado el 19 de julio y quedó oficializada este viernes. La desvinculación de Garro quedó asentada en la Resolución 30/2024 en donde aceptó la renuncia del ex intendente de La Plata, aunque en realidad fue echado por el Gobierno.El descontento con Garro nació de la polémica entre Argentina y Francia, tras los canticos racistas de la Selección por los que Enzo Fernández salió pedir disculpas tras ganar la Copa América. “Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parado con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”, mencionó durante una entrevista en Urbana Play.En aquel momento, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes,, explicó que Garro “puso la renuncia a disposición a partir que tomó conciencia de la conmoción que había generado”. En declaraciones aTN, el ex gobernador bonaerense señaló que “él mismo admite que se equivocó”, para después reforzar la máxima del Poder Ejecutivo al remarcar queEl nuevo subsecretario de Deportes ocupó ese mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando asumió el rol en octubre de 2018 para reemplazar al ex futbolista Carlos MacAllister, quien estaba a punto de comenzar su campaña electoral como candidato a gobernador de La Pampa.De Urquiza es amigo personal del líder del PRO e ingeniero agrónomo, previo a ser convocado por el titular del PRO, supo estar a cargo de la coordinación gerencial del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).También fue presidente de la Federación Argentina de Pádel y es propietario de empresas encargadas de comercializar indumentaria deportiva. Asimismo, fue gerente de GGM S.A, la compañía encargada de manejar las marcas Pony, Asics y Signia, que vistieron a las delegaciones deportivas argentinas.