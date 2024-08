Una de las diputadas libertarias que visitó a genocidas reveló: "Esto tenía un okey de Patricia Bullrich"

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci, que formó parte del encuentro junto a otros seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza, reconoció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó que se lleve a cabo la reunión.En diálogo con Radio Mitre, la legisladora detalló la planificación de la reunión con genocidas de la última dictadura cívico-militar: "Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich".En ese sentido, precisó cómo ingresaron los diputados a la cárcel de Ezeiza para mantener el encuentro. "Simplemente nos abrieron la puerta, ingresamos, conversamos, nos recibieron muy cordialmente y los diputados teníamos todos nuestros teléfonos. Fue todo muy irregular. De hecho, ingreso al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", afirmó.En tanto, rechazó el proyecto de ley para buscar la liberación de genocidas: "Le comuniqué a Beltrán que no me iba a poner a defender este proyecto que tira a la basura 40 años de democracia. No merecen que gastemos nuestro tiempo. Fueron horas desagradables. No me quedó otra que quedarme ahí, en un momento de la reunión pedí retirarme y me pidieron que esperara para salir todos juntos".También, afirmó que determinó no participar activamente de la visita, a pesar de que permaneció en el lugar. "Les comenté que no quería participar, que no iba a presentarme con los genocidas, que iba intercambiar información ni dialogar porque me repugnaba, estaba descompuesta del estómago", marcó.