Quién es el defensor de nazis que Adorni llevó a la conferencia de prensa en la Rosada

Este viernes a la conferencia de prensa del vocero presidencial,, invitó a un supuesto "estudiante", que pasó desapercibido porque siempre hay visitas de universidades invitadas los viernes, esta vez llamó atención porque el alumno de la UADE,, cuando le tocó preguntar atacó a uno de los periodistas acreditados en la sala de prensa de Casa Rosada. Finalmente se conoció que es un ferviente libertario defensor de nazismo.En sus redes sociales Palazzo compartió fotos en actos de Gobierno con Adorni y con otros ministros y diputados libertarios, como Sandra Pettovello de Capital Humano y el legislador Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Pero también tiene un portal con notas de opinión donde, llamado "Marco Palazzo Press", donde habla a favor de la gestión de Javier Milei, pero ademásEl 11 de mayo de 2022, escribió una nota que tituló "A 61 años de la injusta condena a Adolf Eichmann", donde dijo que "en Buenos Aires por el Mossad: el servicio de inteligencia de Israel. Lo raptaron cuando bajó del autobús que lo llevaba desde la fábrica de Mercedes Benz, donde trabajaba, hasta su casa en San Fernando, Provincia de Buenos Aires".Palazzo asegura en esa nota que ""."Cumplía con su deber. No sólo obedecía órdenes, sino que también obedecía la ley. Según él, la acusación era injusta: 'Ninguna relación tuve con la matanza a los judíos. Jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judío o no. Jamás he matado a un ser humano. Jamás di orden de matar a un judío o persona no judía. Lo niego rotundamente'".Ese mismo año, el 4 de julio, escribió una nota donde expresa que "y otro titulado "", en esa nota ha sostenido que "lo de los británicos fue una usurpación así como los argentinos, luego de su independencia, también usurparon de igual manera a los asentamientos españoles radicados en la isla. Es el mismo argumento en dos siglos diferentes. Se pierde mucho con el reclamo de las islas", relató Palazzo.Ayer el estudiante se dio el lujo de realizarle una extensa pregunta, cuya formulación duró un minuto entero,el joven deslizó que “se sospecha que hay otros videos” irregulares del exmandatario y afirmó que “”.Los peor es que según trascendió,, un medio libertario que ganó protagonismo durante la presidencia de Milei y que es propiedad de, y ahora de un militante de la extremaderecha española como Javier Negre, quien compró la mitad del medio en las últimas semanas y viene de protagonizar un escándalo con un periodista en la sala de prensa de la Casa Rosada. Le hizo una cámara oculta a un colega tras la conferencia de Adorni, lo hostigó y luego lo denunció en la Justicia.