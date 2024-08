Piden la renuncia de Germán Kiczka, el legislador investigado por portación de pornografía infantil y zoofilia

Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley.



Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la… https://t.co/4uvpzd5Qem — Pedro Puerta (@pedropuertaok) August 9, 2024

Luego de que el diputado provincial de Misiones, el partido Activar le pidió la renuncia a su banca para que “se ponga a disposición de la Justicia sin fueros”.El legislador de Activar, que antes integraba Juntos por el Cambio y ahora busca ser la refencia de La Libertad Avanza en Misiones, fue allanado en los últimos días por la policía provincial y entreEn otro allanamiento a la casa de los familiares Kiczka, las fuerzas de seguridadque serán analizados junto a otros elementos reunidos allí y que pertenecerían al hermano del acusado. En la Legislatura misionera ingresó un oficio del juez Farías, notificando el allanamiento a uno de los 40 diputados que componen el cuerpo.Este sábado Pedro Puerta -hijo del ex gobernador y presidente de la Nación Ramón Puerta y líder de Activar- difundió el comunicado en el que le pide la renuncia al legislador, algo que llamó la atención por la relación cercana de ambos dirigentes. “En los últimos días, la policía de la provincia allanó el domicilio del diputado Germán Kiczka en el marco de una causa que se inició en el mes de febrero e involucra a familiares directos suyos.remarcaron.En esa línea sostuvieron que el espacio, "como cada uno de los integrantes, está y estará siempre a disposición de la Justicia para cumplir con todo lo que ella requiera”. “Si bien al día de hoy no hay elementos que lo involucren en la causa, decidimos que lo más transparente es que Germán Kiczka se ponga a disposición de la Justicia, sin fueros, evitando demoras en el proceso judicial”, explicaron en el comunicado.“Activar es un partido que nació en la política para cambiar las viejas prácticas que tanto daño hicieron.Nunca nos van a encontrar del lado de la especulación frente a un caso que atente contra el cumplimiento de la ley. No hacemos política de esa manera", remarcaron desde el espacio y insistieron: "Como dijimos siempre, tenemos un compromiso inclaudicable con la transparencia y el respeto por las normas”.Al compartir el comunicado en sus redes sociales, Pedro Puerta señaló: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso”.Kiczka ingresó a la Legislatura en diciembre de 2021, su jefe y referente político es Puerta ambos, junto a la diputada nacional Florencia Klipauka, se separaron de Juntos por el Cambio y con su partido Activar buscan ser la referencia libertaria en Misiones, un espacio que se disputan otros partidos, incluyendo sectores de la Renovación, el oficialismo que gobierna la provincia hace casi 25 años.Por ahora,y no hubo un pedido formal de desafuero por parte de la Justicia, ya que la causa continúa en plena investigación, aunque sí se le informó sobre la causa al presidente de la Cámara de Diputados provincial, el ex gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.