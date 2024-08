Petri pidió prisión preventiva para Alberto Fernández ante "posibilidad de fuga" y "peligro de entorpecimiento"

El ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió a la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y pidió prisión preventiva ante "posibilidad de fuga" y "peligro de entorpecimiento". "No estuvo a la altura de la circunstancia y presuntamente cometió delitos, así que debería dar cuentas ante la Justicia, sostuvo".Mientras continúa el impacto por la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el exmandatario por violencia física y hostigamiento, el titular de la cartera de Defensa afirmó en diálogo con Radio Rivadavia que "se debería dictar la prisión preventiva, después debe cursar el proceso debido, pero como en tantos otros casos en el país, ante la mínima circunstancia se dicta prisión preventiva".Para Petri, existe "posibilidad de fuga", como así también "el peligro de entorpecimiento de esclarecimiento de la causa". "La fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, fiestas en la Rosada que ahora nos enteramos. No estuvo a la altura de la circunstancia y presuntamente cometió delitos, así que debería dar cuentas ante la Justicia", remarcó.