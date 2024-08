Diputados: Educación como servicio esencial, fondos para la SIDE y presupuesto para universidades

Esta semana la Cámara de Diputados tratará varios proyectos de los distintos bloques legislativos entre los que se destacan la designación de fondos para la SIDE, el presupuesto para las universidades nacionales y la declaración de la educación como Servicio Estratégico Esencial. También se tratará la creación del registro nacional unificado de agresores sexuales y la regularización de armas de fuego en poder de la población civil. La sesión está convocada para el miércoles 14 de agosto.Tras la frustrada sesión del miércoles pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscará desde el lunes próximo acuerdos con todos los bloques dialoguistas para poder alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la deliberación del pleno del cuerpo. Ya tiene asegurada la presencia, además del PRO, de la UCR, los tucumanos del bloque Independencia, Innovación, Producción y Trabajo, Coalición Cívica, y Creo, con lo cual tendrían asegurado unos 125 legisladores.El gobierno busca aprobar la aprobación de 100.000 millones de pesos a la estructura de la SIDE, proyecto que cuenta con el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica y parte de Hacemos Coalición Federal.El dictamen declara a la educación como "Servicio Estratégico Esencial" para garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.Además señala que el Estado nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.La reforma del Registro de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual forma parte del paquete de seguridad impulsado por el Gobierno nacional. El proyecto de reforma de la Ley 26.897 del Registro de Datos Sexuales permite abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal y, además, será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas pérdidas o desaparecidas.La intención de la reforma es tener dentro del Registro de Datos Genéticos no solo aquellos que cometieron delitos sexuales, sino a todos los delincuentes para poder entrecruzar datos automáticamente.El Registro Nacional de Datos Genéticos fue creado en el 2013 con la idea de identificar a posibles autores de delitos contra la integridad sexual, pero ahora se sumará las huellas de todos los delincuentes. Otro punto es que amplía el registro incluyendo la huella genética, ya que antes el ADN sólo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.Otro de los proyectos que se debatirá es la prórroga hasta el 31 diciembre 2027 del Programa de Entrega Voluntarias de Armas, para que las personas en un plazo de 360 días se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para entregar a cambio de un beneficio económico el arma no autorizada.Según el proyecto se ingresarán al sistema con un número de serie y permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia. El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura. También la iniciativa establece la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego e incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).