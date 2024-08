Duro cuestionamiento al presidente provincial del Senado por pedir "indulto" a los represores

El Presidente Provisional del Senado de la Nación y representante libertario de San Luis, Bartolomé Abdala, generó controversia por su apoyo al indulto de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Abdala, quien se alinea con Javier Milei, ha abogado por que estos criminales puedan recibir beneficios similares a los indultos otorgados por Carlos Menem en el pasado.

La Coordinación Institucional de Derechos Humanos de la UNSL rechazó estos comentarios, destacando que los delitos cometidos por los genocidas siguen sin resolverse completamente, ya que muchos de ellos aún no han revelado el paradero de las víctimas desaparecidas. El Consejo Superior de la UNSL se pronunciaría sobre el tema en su próxima sesión del martes.Cabe señalar que Abdala, aunque no tiene vínculos directos con los crímenes de lesa humanidad en los que estuvo involucrado un familiar fallecido, ha expresado su apoyo a esta "solución" para avanzar, generando una respuesta crítica por parte de la comunidad académica y de derechos humanos.Días atrás Abdala había asegurado que hay represores "bien juzgados y otros no". El puntano se puso en el centro de la polémica al reflotar la teoría de los dos demonios y se pronunció en una entrevista que le hicieron., manifestó en dias paralelos a los cuesitonamientos de diputados libertarios por visitar a represores, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.