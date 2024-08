Condenamos cualquier acto de violencia hacia las mujeres y nos ponemos siempre a disposición de las víctimas, subrayó Bianco

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se pronunció sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández por golpes y malos tratos. Bianco condenó “cualquier acto de violencia y discriminación hacia las mujeres” y afirmó que la Provincia está “siempre” a disposición de las víctimas.

Bianco solicitó “celeridad” a la Justicia en este caso y en otros similares, que a menudo no reciben la misma atención mediática. Expresó su preocupación de que el caso no sea utilizado para desviar la atención de la grave situación económica y social del país.El ministro destacó el compromiso de la Provincia de Buenos Aires con las políticas de género, mencionando que la provincia fue la única en mantener su Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a pesar de las declaraciones del Presidente Javier Milei sobre la “ideología de género”.Además, Bianco subrayó la importancia de aplicar la perspectiva de género en el análisis del caso y aseguró que se deben respetar los derechos de defensa y el debido proceso para el acusado. También advirtió contra el uso de este caso para justificar la eliminación de políticas públicas de género.“Que esto no sea utilizado para cubrir y tapar los problemas que tiene la Argentina en materia social, económica y productiva”, concluyó Bianco.