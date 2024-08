Ayelén Mazzina, ex ministra de la Mujer, desmintió a Fabiola Yañez: "Nunca estuve al tanto de la situación de violencia"

La exministra de la Mujerdesmintió este martes a la ex primera dama Fabiola Yañez luego de su declaración en la denuncia por violencia genero contra el expresidente Alberto Fernandez donde señala que tras los hechos sucedidos pidió ayuda al ministerio, pero nadie la asistió.sentenció la funcionaria en su cuenta de X (antes Twitter).A su vez, señaló que se pondrá a disposición de la Justicia porque no puede permitir "una falsedad" ni que "se banalice la violencia de género"., afirmó Mazzina en un primer momento.Para luego abogar queEl posteo de Mazzina ocurre luego de la entrevista que Fabiola brindó a Infobae donde señala que pidió ayuda al Ministerio de la Mujer pero nadie la asistió.”, aseveró.En el mismo sentido, se preguntó: “¿Cuándo me defendieron a mí, cuando decían cualquier barbaridad?, ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese ministerio?, ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante 5 años”.Incluso Fabiola aseguró que mostró las fotos de los golpes y pidió ayuda. “La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, remarcó la ex primera dama., agregó.