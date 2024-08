Manuel Adorni sobre la violencia que sufrió Fabiola Yañez: "No la exonera de sus pecados o delitos durante 4 años"

El vocero presidencialapuntó contra la ex primera dama Fabiola Yañez y la vinculó con hechos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fernández al señalar que haber sufrido violencia de género "no la exonera de sus pecados".", dijo este martes el vocero en conferencia de prensa donde aseguró que Fabiola Yañez realizó durante la presidencia de Alberto Fernández 21 viajes personales a Misiones y Mar del Plata en aviones oficiales.Y apuntó: "Algunos de sus pecados te los he dado yo con respecto a vuelos personales". "ni hablar cuando estábamos todos encerrados", señaló en referencia a la fiesta en Olivos durante la cuarentena estricta.En ese sentido, señaló:"Recuerdo el día que superamos la triste cifra de los 100.000 muertos por Covid. Lo cierto es que ese día Fabiola Yañez subió a sus redes una foto con un montón de globos y tortas, que está muy bien pero que no era compatible con lo que estábamos pasando los argentinos.".Sin embargo, Adormi admitió que "no ella". "Eso también hay que tenerlo claro. Está a las vistas que la señorita Yañez tomaba atribuciones que le daba el propio poder. Entiendo que el Presidente se refería a eso", apuntó Adorni.Tras denunciar a Fernández por violencia de género, Yañez publicó un posteo en redes sociales donde agradeció la solidaridad de quienes la apoyaron. “”, escribió en un posteo de Instagram.