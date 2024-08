13.08.2024 / DÍA DEL ZURDO

“Es un muppet": la contundente respuesta de Dalma Maradona a Manuel Adorni tras el ninguneo al Diez

La hija del astro del fútbol le recordó a Manuel Adorni que "Argentina la conocen gracias a la persona que vos decís que no conocés o te hacés el que no conocés". Le señaló además que "deportivamente representó a Argentina y salió campeón con Argentina, es algo que vos no podés negar, te podés hacer el boludo haciendo un chiste, pero no sé a dónde va con esto".