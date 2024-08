Milei suma millas, viaja a una cumbre conservadora en México y declina la chance de reunirse con AMLO

El Gobierno confirmó que el presidente Javier Milei viajará a México para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y mantener reuniones con empresarios. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, ha descartado un encuentro bilateral con Milei durante su visita. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que Milei asistirá a la CPAC el 24 de agosto, tras una reunión con empresarios programada para el 23. Esta visita sitúa al presidente argentino en uno de los eventos clave para la derecha internacional.

A pesar del interés generado, López Obrador dejó claro que no se reunirá con Milei. "No, no me voy a reunir con él, pero no hay ningún problema, él puede venir", afirmó el mandatario mexicano, subrayando que la decisión no responde a tensiones sino a diferencias ideológicas. López Obrador también mencionó que Milei lo había calificado de "ignorante" en una entrevista en abril, lo que reflejó el distanciamiento entre ambos líderes.La CPAC México, organizada por el activista conservador Eduardo Verástegui, contará con Milei como uno de los principales oradores. El presidente argentino presentará un discurso sobre la necesidad de luchar por la libertad en América Latina y el mundo. La CPAC, un foro importante para posturas conservadoras, ha sido un escenario recurrente para Milei, quien ya participó en la edición brasileña en julio pasado.Desde su inicio en 2022, la CPAC México ha ganado relevancia en la región, con Verástegui como figura central en la expansión del evento. La participación de Milei en la CPAC México ocurre en un contexto de creciente distanciamiento con López Obrador, lo que añade una capa de tensión a su visita.