Cristina Kirchner volvió a destacar la pista Milman al describirlo como "un Nostradamus contemporáneo"La expresidenta recordó que el diputado presentó un proyecto meses antes del intento de magnicidio para reducir su custodia y el episodio en el que un testigo lo escuchó decir: "Cuando la maten voy a estar en la Costa".La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a insistir en la llamada "pista Milman" durante su declaración en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufrió en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos".Cristina sostuvo que el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman era como "un Nostradamus contemporáneo" ya que meses antes del intento de magnicidio presentó un proyecto para reducir la custodia que ella tenía frente a su departamento en Recoleta, alegando: "No sea cosa que alguien quiera matarla y después quieran presentarla como una víctima".Seguidamente, recordó el episodio en el que un testigo, en las horas previas a que se consumara el atentado, lo escuchó decir "Cuando la maten voy a estar en la Costa". Remarcó también que "a las secretarias de ese diputado que fueron a testificar le fueron borrados sus celulares". "Imagínense a la inversa, si hubiera habido un atentado contra (Mauricio) Macri y aparece un diputado de Unión por la Patria en el medio. Todo tiene que ver con todo", expresó.El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández. En el debate se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos.Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas. La lista también incluye a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque, mientras Uliarte y Carrizo están acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.La Banda de los Copitos utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la ex vicepresidenta, integrándose en las concentraciones de respaldo.Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año. Las audiencias se llevan a cabo los días miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.