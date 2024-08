Lo más destacado de la declaración de Cristina Kirchner en el juicio por el atentado en su contra

La expresidenta Cristina Kirchner declaró en los Tribunales de Comodoro Py en el juicio oral por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022. La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal Nº 6, donde se estuvieron presentes los tres acusados de haber intentado asesinarla. "Sería muy ingenuo pensar que los tres acusados planearon esto", afirmó sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.Mediante un gran operativo de seguridad, la expresidenta partió a las 9 desde su domicilio en el barrio porteño de Recoleta donde se dirigió a los Tribunales de Comodoro Py en el proceso judicial a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. “Es público y notorio, inclusive después de la pandemia, que los episodios fueron in crescendo. Guillotinas en la Plaza de Mayo, a mi casa venía gente que ponían marchas militares e insultaban. Además de la destrucción de mi despacho como vicepresidenta. Está probado que antes lanzaron bombas de pintura”, fueron una de las primeras palabras expresadas por Cristina ante los jueces al comienzo de su declaración.Al contextualizar los momentos previos a ocurrido el hecho, la expresidenta sostuvo que por esos días "había mucha violencia", la cual "curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iba mi casa e insultaban a partir del atentado, desaparecieron”. “A partir del atentado del 1 de septiembre no fueron nunca más esas personas que debo decir eran muy cuidados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, remarcó.Durante su declaración Cristina insistió en la pista Milman, al que calificó como "un Nostradamus contemporáneo". Recordó que el diputado presentó un proyecto meses antes del intento de magnicidio para reducir su custodia y el episodio en el que un testigo lo escuchó decir: "Cuando la maten voy a estar en la Costa".También tuvo un curioso intercambio con la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal Nº 6 de Comodoro Py. El ida y vuelta se produjo durante la introducción a una de las preguntas, cuando uno de los abogados de Kirchner, José Manuel Ubeira, destacó la carrera política de la vicepresidenta y la comparó con la del expresidente José Figueroa Alcorta, la única persona que ejerció la titularidad de los tres poderes del Estado argentino."Usted tiene una amplia trayectoria como legisladora y después como presidenta, como Figueroa Alcorta. Le falta ser juez", señaló Ubeira. "Dios me libre", respondió de inmediato Cristina, lo que provocó la intervención de Namer. "Ay, tampoco es tan grave, doctora", acotó con una risa. "Perdone, doctora, tiene razón", reconoció la expresidenta. "No puedo generalizar, discúlpeme. Pero convengamos que los que me han tocado... ¡Dios mío!", exclamó antes de seguir con su declaración, que incluyó críticas al que denominó como "Partido Judicial".En la audiencia estuvieron los tres acusados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, debido a que solicitaron el traslado del Servicio Penitenciario Federal para estar presentes.- “Había mucha violencia que curiosamente todos esos grupos, inclusive los que iba mi casa e insultaban, a partir del atentado desaparecieron”.- “A partir del atentado del 1 de septiembre no fueron nunca más esas personas, que debo decir eran muy cuidados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.- “Cuando era Presidenta, durante los dos períodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica”.- “Tapas como por ejemplo "El goce de Cristina" poco tiene que ver con mi condición de Presidenta o política, fundamentalmente de mujer”.- “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro me sacaron. Miren en que contexto actual. Crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, como verán todo esto se repite”.- “Todos saben que yo no soy feminista, pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta mujer y no es que reclame nada, simplemente marcarlo”.- “No es una cuestión de hacerse la víctima, son datos duros y objetivos”.- "El fiscal Luciani también contribuyó al clima de violencia de una manera indubitable, porque no fue un alegato en los términos que prevén los códigos y las costumbres de cómo debe alegar alguien: fue una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones.- "A ningún hombre presidente que los hubo y con algunas cosas más para decirles lo caricaturizaron de esta manera, nunca jamás”.- “Nunca escuché decirle a un presidente tratarlo de machista o misógino, cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son. Nunca he visto esto, por historia por edad, no soy feminista pero sí, fue una violencia simbólica y no tan simbólica”.- “Siempre hubo mucha violencia”.- “Mujeres que hacen política hay muchas, pero mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, de crear una asignación universal para disminuir la pobreza, y disminuirla....”.- “Hay innumerables cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía, sin lugar a dudas”.- "La investigación fue un desastre total y absoluto. Únicamente con los autores materiales. En general el poder, porque no es solamente la doctora Capuchetti, porque sería muy injusto. Puede haber un mal juez de instrucción, un mal juez de primera instancia. El problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores.- "Sería muy ingenuo pensar que los tres acusados planearon esto, que sin lugar a dudas son los autores materiales”.- “Uno de los acusados había pedido a un dirigente de extrema derecha que había participado en las marchas de la pandemia junto a otros dirigentes políticos de la derecha y que actualmente forman parte del gobierno, habían pedido que le designaran un abogado”.- “Después, esa persona fue identificada viajando a Perú con el jefe de Gabinete de Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra”.- "Gerardo Milman, casi como un Nostradamus contemporáneo, deben ser las Fuerzas del Cielo, presenta un proyecto el 15 o 17 de agosto, pidiendo o criticando la custodia. Dice en una parte: 'No sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima'".- “Imagínense que el atentado hubiera sido contra Mauricio Macri o contra algún sector de la derecha y aparece un diputado de la Cámpora diciendo lo vamos a matar, aparece un dirigente que estaba manifestando con él, luego pidiendo los acusados pidiendo que sean sus acusados”.- “Cuándo entra mi persona al rol de acusada o de víctima se le queman a todos, todos los códigos penales de procedimiento y hasta la Constitución”.- “Van por todo, no tengo ninguna duda”.- “Milman dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un Nostradamus contemporáneo”.- “Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”.- “Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”.- “Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani”.- “Decían que parecía que yo vi el arma, pero afortunadamente no la vi”.- “Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Y después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía. Ahí me senté a ver televisión y vi la imagen que recorre el mundo”.- “Toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal, el agravio, la estigmatización, el insulto, el querer exterminar al otro, no querer ganarle las elecciones, que desaparezca”.- “El campo nacional y popular siempre ha sufrido, lo quieren exterminar”.- “Conozco a Ximena de Tezanos Pinto desde que llegó al edificio. Es un personaje inolvidable”.- “La verdad que nunca sentí miedo de sufrir un atentado. Soy una militante que lo hice desde muy joven, y creía que el pacto democrático era donde la vida del otro estaba fuera de toda discusión. Cuando Alfonsín gana, fue con la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’. El valor de la vida, a partir de la Guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina”.- “Con la vida no, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no se ponía en juicio. Bastante ingenuidad la mía, porque debí haber advertido los cambios de época”.- “Hubo y hay una invisibilizarían de este proceso judicial. La invisibilización de que solamente estamos ante los autores materiales hoy sentados acá, pero no los intelectuales y los financiadores”.- “No había forma de impedir esto”.- “Este es un juicio a los autores materiales del hecho, faltan los intelectuales y los financiadores. El poder judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver con este atentado”.