Imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coativas

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha sido imputado por el fiscal federal Ramiro González por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por el contexto de género, así como amenazas coactivas, en relación con las denuncias realizadas por su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La imputación, formalizada esta tarde, marca el inicio de una serie de medidas de prueba en la causa.

González ha dispuesto una serie de medidas de prueba que incluyen la citación de varios testigos clave. Entre los citados se encuentran María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, madre de Fabiola Yañez; Sofía Pacchi, amiga de Yañez que asistió a la fiesta en Olivos; y la periodista Alicia Barrios. También se ha citado a Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández.

Cabe señalar que la imputación detalla nueve hechos específicos que serán objeto de investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y las responsabilidades correspondientes.

Además,, junto con los horarios en los que cumplían funciones. El fiscal también ha requerido el acceso a las cámaras de seguridad del chalet y la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos, pidiendo que se preserven todos los registros fílmicos del período comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.Otro aspecto importante de la investigación es la solicitud de todos los antecedentes médicos de Fabiola Yañez, incluyendo su tratamiento psiquiátrico en la clínica INECO y su historia clínica completa relacionada con el tratamiento de fertilidad.