Lula da Silva, Petro y Biden propusieron la convocatoria de nuevas elecciones en Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió este jueves que su par venezolano, Nicolás Maduro, convoque nuevas elecciones en su país tras los cuestionados resultados que lo dieron por reelecto para un tercer período en los comicios de julio. Sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Joe Biden, respaldaron esa idea. La líder opositora María Corina Machado lo rechazó enfáticamente.En el marco de una entrevista, un periodista le preguntó asi apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela. Al respecto, el presidente norteamericano se limitó a contestar lo siguiente: "Sí, lo hago".Por su parte,dijo en una entrevista radial: “A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene buen sentido, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento”.Lula sostuvo que "aún no" reconoce los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que proclamó a Maduro reelecto con 52% de los votos, sin presentar públicamente los resultados por mesas. "Maduro sabe que debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo, él sabe eso", dijo el mandatario brasileño."No es fácil y no es bueno que un presidente de un país opine sobre la política de un presidente de otro país. Yo mantego relaciones con Venezuela desde cuando asumi en 200, tuve mucha relación con (Hugo) Chávez. Y esa relación quedó deteriorada porque la situación política está quedando deteriorada en Venezuela", afirmó Lula."Conversé con Maduro antes de las elecciones, ahora no hablé, pero le dije que la transparencia y la legitimidad del resultado era lo que iba a permitir que la gente siguiera peleando para que se suspendan las sanciones contra Venezuela", agregó.Lula sumó así su voz a la de su principal asesor en temas internacionales, el ex canciller Celso Amorim, quien días atrás criticó la ausencia de las actas que confirmen la supuesta victoria electoral de Maduro.El presidentese sumó a la voz de Lula y pidió este jueves que se realicen "nuevas elecciones libres" en Venezuela.En un mensaje divulgado en la red social X, el mandatario colombiano hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición. Entre sus propuestas mencionó el "levantamiento de todas las sanciones" económicas y "garantías totales a la acción política".Los gobiernos de Brasil, Colombia y México han realizado persistentes esfuerzos diplomáticos en la búsqueda de una salida a la crisis desatada tras las presidenciales del 28 de julio en Venezuela.El canciller brasileño, Mauro Vieira, será recibido el jueves en Bogotá por su par colombiano, Luis Gilberto Murillo, para una visita oficial en la que abordarán el asunto.Los cancilleres se reúnen después de que los presidentes de ambos países conversaran el miércoles por teléfono para intentar intermediar en la crisis abierta en el país caribeño tras las elecciones.Lo tratado en la llamada entre Petro y Lula da Silva, se mantuvo en términos confidenciales, según informó una fuente cercana al gobierno de Bogotá, pero enmarcado en los esfuerzos de estos países para ayudar a encontrar una solución a la actual situación de Venezuela.