Según Carrió, "todo el mundo sabía que ingresaban mujeres a la Quinta de Olivos" durante la gestión de Alberto

La ex legisladora Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, ha hecho fuertes declaraciones sobre el ex presidente Alberto Fernández y su relación con la ex primera dama Fabiola Yañez. Carrió afirmó que Fernández será condenado por presunta violencia de género. Según la ex diputada, "todo el mundo sabía" sobre el ingreso de "mujeres" a la Quinta Presidencial de Olivos, y argumentó que "la vida privada de los hombres públicos es pública y de las mujeres públicas también".

Carrió ejemplificó su punto diciendo: "Si vos me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces vos me vas a decir que esto hace a la función pública y es un delito porque vos estás haciendo un uso... Eso no pertenece a tu vida privada".Además, Carrió cuestionó la relación entre Fernández y Yañez antes del inicio de su mandato presidencial en diciembre de 2019, sugiriendo que "ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a presidencia", y mencionó rumores sobre otras posibles parejas.En sus declaraciones, Carrió también criticó a Néstor Kirchner, afirmando que el expresidente golpeaba a sus funcionarios. Aunque reconoció que no hay pruebas públicas sobre estos incidentes, Carrió sostuvo que ha sido testigo de comportamientos que considera inaceptables.