Milei retomó la promesa del cierre del BCRA, atacó a las organizaciones sociales y respaldó a Pettovello

En medio de la desregulación y transformación que lleva adelante en el Estado, el presidente Javier Milei insistió en la implementación del plan de competencia de monedas, en el que cohabitarán el peso y el dólar, entre otras, y adelantó cuándo cerrará definitivamente el Banco Central. Durante su presentación en la Expo Real Estate, el economista retomó la discusión sobre dos de sus principales promesas de campaña: la "dolarización" de la economía argentina, renombrada como "libre competencia de monedas", y la eliminación de la autoridad monetaria argentina.Asimismo, Milei se refirió a una preocupación habitual entre economistas: los efectos que podría generar la restricción de la emisión monetaria que lleva adelante su gobierno, en un eventual escenario de crecimiento de la economía. Según dijo, la combinación de ambas variables podría derivar en una deflación o una depresión, sino se la "ataca" con otra herramienta. Ante eso, señaló que una de las preguntas más recurrentes esy respondió: "Con la competencia de monedas".profundizó.En la medida que la actividad crezca, el Presidente aseguró que serán los propios argentinos los que monetizarán la economía "trayendo más dólares a la economía"remarcó. "En algún momento van a ser tantos los dólares que haya en la economía que quizás ese día podamos cerrar el Banco Central. Y ese día, si yo sigo estando en el Gobierno, no tengan duda que lo voy a cerrar", enfatizó el economista, quien planteó la "dolarización" como una de sus propuestas de campaña en 2023.En otra línea, el mandatario celebró que terminó con los intermediarios, en otro ataque a las organizacioes sociales y a los comedores a los que evita mandarles alimentos. En el congreso de Inversiones Inmobiliarias, el Jefe de Estado también insistió con que quiere que Argentina sea "el país más libre del mundo" y que quiere tener niveles de "libertad económica" superiores a los de "Alemania, Francia e Italia".comentó Milei, que destacó "eliminar la contraprestación del plan". Según afirmó, "lo interesante de haber sacado los intermediarios es que le págabamos a los más vulnerables, pero les llegaba el doble""Fue tan fuerte este impacto, que rápidamente (el dirigente del Polo Obrero, Eduardo ) Belliboni salió a amenazar con una marcha", recordó, afirmando que ese día, que "esperaban llevar cien mil personas, había tres mil y había seis veces más efectivos policiales”. Y aprovechó para arrojar flores para la ministra BullrichEn su discurso, en el que atacó a otros economistas, el Presidente afirmó que "abrazar las ideas de la libertad nos va a hacer el más próspero de la tierra" y adelantó que profundizará la desregulación económica de su gestión. "No nos alcanza ir a niveles de libertad económicas como el de Alemania, Francia e Italia. Queremos ser el país el más libre del mundo. Todos los dias sacamos regulaciones, tenemos pendientes 3200 reformas estructurales", afirmó.Según afirmó Milei, "están subiendo el salario real en la Argentina y las jubilaciones" y defendió la política que él denomina "déficit cero". También adelantó que en septiembre "va a regir la baja del Impuesto País, del 17,5% al 5%" y que en diciembre "se elimina".En el marco de la Expo Real Estate que se llevó adelante en el hotel Hilton, el jefe de Estado hizo un repaso de la actualidad económica del país y dio cifras del ajuste que lleva adelante: "que le permitirán hacer frente a la deuda pública del próximo año: "Ya tenemos garantizado el roll over de la deuda para parte del 2025".