Quintela se postuló a la presidencia del PJ y marcó la necesidad de reorganizar el partido

El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela se candidateó a la presidencia del Partido Justicialista (PJ), luego de la renuncia de Alberto Fernández, y pidió por una “reorganización” del partido de cara a las elecciones legislativas del año próximo. "Tenemos la responsabilidad de despertar a este gigante y ponerlo de pie", aseguró el mandatario provincial que a su vez propuso "una mesa federal" para definir los próximos pasos del movimiento. "Me voy a presentar como presidente del PJ", afirmó Quintela en una entrevista en Radio Con Vos, donde analizó que el peronismo "es un gigante que está dormido, que ni siquiera reaccionó con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner",El mandatario provincial ya había expresado sus intenciones de postularse a la presidencial del partido donde reconoció que ""la verdad es que sí, me gustaría" aunque todas maneras priorizó la unidad del peronismo.El Gobernador provincial habló sobre el default al que cayó La Rioja luego de no poder pagar la deuda en Bonos Verdes y que los acreedores impulsaran un juicio contra la provincia en Nueva York. "No desconocemos la deuda, que no es nuestra. Viene del año 2010 – 2012", afirmó Quintela, en un primer momento, para luego asegurar que el default "es claramente responsabilidad del Gobierno de Milei", debido a la deuda que Nación no canceló con la provincia.Denunció que "no tenemos interlocutor en el Gobierno, la última vez hablamos con Guillermo Francos y le mandamos carta documento al Presidente y al Ministro de Economía". Y en referencia a una reestructuración de la deuda por los Bonos Verdes reveló: "Nosotros haremos una nueva propuesta viable, posible, que tendremos una oportunidad de cumplir más allá de que no nos cumplan con el pago".