El Gobierno amenaza con vetar la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales si la aprueba el Senado

El Gobierno aseguró que amenaza con vetar la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales si la aprueba el Senado. En conferencia de prensa, vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que someterán a revisión "toda sanción que vaya en línea con destruir el equilibrio en las cuentas".Después de dos días sin conferencia en Casa Rosada, el portavoz presidencial, atento a la media sanción de la normativa en Diputados, se refirió al poder del Ejecutivo, comentó: "Nosotros del Poder Legislativo somos respetuosos y si bien a la ley le falta su media sanción por delante, siempre estuvimos abiertos al diálogo".Por otro lado, agregó que "jamás estuvo en riesgo la educación pública y menos el presupuesto de las universidades", aunque advirtió que si bien el veto no está en agenda, "lo que tenga intención de destruir las cuentas públicas, lo analizaremos. El presidente tiene claro que cuando amenace las cuentas se analiza el veto. Lo que sea que no, se considerará".El dictamen de la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales incorpora el incremento del presupuesto universitario y la indexación bimestral propuesto por el bloque de Unión por la Patria y plantea una recomposición salarial, aunque de una forma subsidiaria a la paritaria colectiva del sector.Esto se da en el marco de distintas protestas y medidas de fuerza realizadas por personal docente y no docente universitario donde denuncian la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. El Frente Sindical Universitario (Fedun) sostiene que hay una caída real de los salarios cercano al 50% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.En una maratónica sesión en el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales. Con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención, el recinto aprobó el segundo dictamen de minoría, propuesto por el bloque del radicalismo, el cual iba ser presentado ayer de forma individual, pero que finalmente logró su aprobación este jueves. En su votación en particular, se aprobaron la mayoría de los artículos del proyecto.Durante la madrugada, los legisladores ya habían aprobado la Ley Finocchiaro que declara a la educación como un "servicio estratégico esencial" y obliga a las a abrir los días de paro, en una medida contra las huelgas docentes. También establece una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. En este caso, la votación en general y en particular finalizó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.