Cuándo declararán los primeros testigos en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La Fiscalía a cargo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género ya efectuó las primeras convocatorias para declaraciones testimoniales, que incluyen a la periodista Alicia Barrios y la secretaria del exmandatario María Cantero.El fiscal Ramiro González también libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola Yañez, a prestar declaración testimonial en el, donde la mujer reside con su hija.En la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal González citó a Barrios para el. Para ese mismo día, a las 12, la Fiscalía convocó a Cantero.En tanto, Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos, fue convocado para el. Para la citación a la madre de Yañez, el fiscal aclaró que una vez obtenida la autorización, la declaración se llevará adelante "a la mayor brevedad posible"."Si ello no se considera posible se plantea la posibilidad de realizarla en el Consulado bajo la supervisión de las autoridades judiciales o fiscales españolas", añadió.Barrios señaló en los últimos días que la ex primera dama sufría un "ninguneo total" y "se notaba a simple vista" que la relación de pareja no estaba bien.En diálogo con Radio Rivadavia, la periodista relató relató que estuvo una tarde entera con Yañez en la Quinta de Olivos en marzo de 2021 y notó un gran "ninguneo" sobre su persona. Pero aclaró que tenía que reservar sus conceptos para la "declaración" ante el juez de la causa, Julián Ercolini.Fernández fue imputado el pasado miércoles por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas" tras la denuncia de la ex primera dama por violencia de género.