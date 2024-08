CABA: la Ciudad de Buenos Aires sumará 1000 efectivos a la calle

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio a conocer las medidas de seguridad para reforzar la custodia en la Ciudad, con la implementación de más de 1000 de la Policía de la Ciudad tanto a pie como en moto.El funcionario, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario de esa cartera, Diego Kravetz, detalló que aquellos efectivos que estaban realizando tareas administrativas saldrán a la calle a reforzar la seguridad de los ciudadanos.“A partir de hoy hay mil policías más en la calle”, anunció Macri. El refuerzo apuntará inicialmente a las principales calles y avenidas: en la 9 de Julio, por ejemplo, se incorporarán 100 parejas a lo largo de toda la traza.Por otra parte, se detalló que en 200 metros comerciales a cielo abierto habrá más presencial de los policías y se destinarán grupos especiales con dos vehículos y cuatro motos realizando operativos en las principales avenidas y calles.Estos efectivos se suman a los más de 18 mil que ya están patrullando, a los 851 cadetes que egresaron el mes pasado y a los más de 900 que van a egresar en diciembre del Instituto Superior de Seguridad Pública.“La decisión es estar cerca del policía que nos cuida, que cumple con su tarea, es profesional, hace cumplir la ley y está dispuesto a arriesgar su vida para cuidarnos. Vamos a estar codo a codo y exigiéndoles formación mayor”, explicó el funcionario porteño durante una conferencia de prensa en el Rosedal de Palermo.Se estima que para el año que viene habrá más de 20.000 policías trabajando por la seguridad en las calles porteñas. “Los efectivos estarán desplegados en distintos horarios, haciendo una lectura del mapa del delito entendiendo las prioridades no reiterándonos porque muchas veces el delincuente ve dónde estamos presentes y en función de eso busca su oportunidad. Para nosotros aumentar la presencia policial, sin ninguna duda mejora la seguridad”, detalló.“Nuestro objetivo es que el vecino se sienta más seguro. Nuestras estadísticas muestran que las tareas funcionan. El contexto claramente no ayuda, pero nosotros no la usamos de excusa, nuestra tarea es dar más y respuestas”, agregó.