Tolosa Paz habló de la denuncia contra Alberto Fernández:"Nunca vimos nada que nos permitiera visualizar este final"

#Declaraciones | Victoria Tolosa Paz: "Alberto Fernández ya es culpable para la sociedad, pero yo no soy quién para tomar esta sentencia".



La diputada nacional de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social,, expresó que siente "una tristeza absoluta" frente a las denuncias de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández a quien apoyó y respaldó fuertemente durante su gestión."Para los que estuvimos cerca es una gran sorpresa,", sostuvo la ex ministra de Desarrollo Social en declaraciones a Radio Con Vos.En ese sentido, expresó: "Todos los condimentos que tienen que ver con la falta de ética del primer mandatario, los videos y las situaciones que se fueron conciendo me averguenzan, me ponen en un lugar muy tremendo". "Yo no soy quien para criticar nada, no me metó en la vida privada... peroconsideró."Tiene que hablar la Justicia, yo me alejo del juzgamiento, para la sociedad Alberto Fernández ya es culpable, pero yo no soy quién para tomar esta sentencia,", pidió.Tolosa Paz explicó que ni ella, ni su marido Pepe Albistur, que es amigo con Fernández desde hace 25 años, se han comunicado con Fernández y están a la espera de que la avance en la investigación. "", aseguró la exministra.Y remarcó su desconocimiento sobre los ataques que sufrió Yañez:"Compartimos cenas y encuentros sociales, pero. ". Permítannos tener prudencia, por sentirnos parte de situaciones que ni remotamente nos hubiésemos imaginado que terminaban así", explicó sobre su silencio en medio del escándalo.