¿Se cae el delito por hostigamiento?: Yañez confirmó que Alberto la llamó más de horas antes de ser notificado por Ercolini

En el marco de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, se confirmó que el horario de la última llamada del expresidente a Fabiola Yañez se realizó más de dos horas antes de ser notificado judicialmente para que no tenga contacto físico, telefónico o por correo con la denunciante. El delito por hostigamiento había sido el argumento para el allanamiento y el secuestro del celular del acusado.Esa comunicación se concretó el martes 6 de agosto a las 17:09 (hora argentina). La resolución que impedía el contacto con Yañez recién se notificó en Puerto Madero a las 19:47 -según pudo constatar Infobae- tras la denuncia penal de la víctima realizada ese mismo día.Ercolini también le impidió la salida del país y le planteó al Ministerio de Seguridad reforzar la custodia de Yañez en Madrid. Pese a la distancia, la orden incluía una prohibición de acercarse en un radio de 500 metros.Cuando la causa ya había cambiado de fiscalía y de juzgado, el fiscal Ramiro González (la resolución en realidad la firmó Carlos Rívolo) pidió el secuestro del teléfono por un supuesto hostigamiento telefónico a la víctima. El allanamiento fue ordenado por Ercolini esa misma noche. La Policía Federal se llevó 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad, y 2 memorias.Pero ahora las abogadas que representan a Yañez confirmaron que la última llamada fue a las 17:09 del martes 6 de agosto. “Conforme lo requerido en el punto V.10 de la resolución de fecha 14/08/2024 dictada por el Fiscal General Ramiro González vengo a dar cumplimiento con el compromiso asumido en la audiencia celebrada el fecha 12/08/2024, haciendo saber que no he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17:09 horas (10:09 PM de España)”, dice la presentación firmada por la abogada Vilma Carluccio, a la que tuvo acceso Infobae.La audiencia del 12 de agosto fue la declaración de Yañez desde Madrid que duró casi cuatro horas. “Le preguntamos por las llamadas y dijo que no recordaba la hora exacta, por eso ahora acompañó un escrito con el detalle de la hora”, explicó una fuente judicial.La declaración de Yañez ante el fiscal González no fue desgrabada para que no se filtre su contenido, pero la abogada que representa a Fernández, Silvina Carreira, estuvo el viernes y este lunes en la Fiscalía para poder ver el video completo.Si se confirma que la última llamada se produjo más de dos horas antes de la notificación judicial y que no hubo hostigamiento, el teléfono debería ser restituido a Alberto Fernández. Los aparatos secuestrados permanecen en la caja fuerte de la Fiscalía, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.