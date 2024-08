Día mundial de la papa frita: ¿por qué el presidente Milei no las quiere?

Hoy, 20 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, un plato icónico que ha conquistado paladares en todo el mundo, incluyendo Argentina. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha sido conocido por su singular aversión hacia este popular alimento, lo que ha dado lugar a varias situaciones incómodas y anécdotas notables.

El rechazo de Milei a las papas fritas salió a la luz en diciembre de 2023 durante su participación en el programa de Mirtha Legrand. En esa ocasión, la chef Jimena Monteverde, al preparar el menú, mencionó que las papas fritas no estaban incluidas, y Milei, entre risas, sugirió que podría tener una especie de alergia a ellas. “De primer plato tenemos un bife de chorizo con vegetales y un risotto crocante, porque papas fritas no se puede... ya me enteré de todo”, comentó Monteverde, a lo que Milei respondió: “Hay gente que es alérgica”. Este comentario, aparentemente humorístico, suscitó curiosidad y especulación sobre la verdadera razón de su rechazo.La situación alcanzó notoriedad pública durante una cena de campaña en Las Cañitas, donde Milei, tras un debate del balotaje, protagonizó un incidente conocido como el “papafritazo”. Según el periodista Ernesto Tenembaum, durante una cena en una parrilla, el presidente se opuso enérgicamente a la presencia de papas fritas en el menú, lo que llevó a un momento de tensión con los mozos. “No, ¡papas fritas no!” gritó Milei, causando sorpresa y confusión entre los presentes. Esta reacción extrema se convirtió en un episodio célebre dentro de su carrera política.El desdén de Milei por las papas fritas también tuvo un eco en Córdoba el pasado 25 de mayo, cuando un grupo de ciudadanos organizó un “papafritazo” en la Plaza San Martín como forma de protesta contra el presidente. La manifestación incluyó papas fritas con mensajes de rechazo como “La patria no se vende” y “Milei culiadazo”, en respuesta a su postura política y su intención de firmar el Pacto de Mayo, lo que algunos percibían como una traición a los intereses nacionales.