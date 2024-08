Tensión en LLA: Paoltroni intensificó sus críticas a Santi Caputo y rechaza a Lijo para la Corte

(R) El senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza y aliado cercano de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ha renovado sus críticas hacia Santiago Caputo, asesor presidencial, en medio de la controversia sobre la designación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Paoltroni ha sido muy contundente en sus declaraciones, y la tensión entre él y Caputo parece seguir creciendo./R)Paoltroni no escatimó en términos al referirse a Caputo. En una reciente declaración, el senador ironizó: “Lo mandé a fumar al quincho del fondo”, en referencia a una supuesta solicitud de Caputo para que Paoltroni evitara hacer declaraciones públicas sobre su postura. Este comentario subraya el nivel de fricción entre ambos.El senador criticó duramente la propuesta de que el juez Lijo integre la Corte Suprema, argumentando que Lijo es un candidato altamente cuestionado, con un historial de fallos revocados y acusaciones de corrupción. Paoltroni sostiene que la elección de Lijo representa un retroceso en la lucha contra la "casta" política y que no está alineada con los principios de transparencia y justicia que La Libertad Avanza pretende promover.A pesar de sus críticas severas, Paoltroni dejó claro que no romperá con el bloque de La Libertad Avanza. Destaca que su lealtad está con las ideas de libertad y que continuará defendiendo estas posturas, a pesar de las tensiones internas. Además, ha señalado que no todos los miembros del bloque apoyan la candidatura de Lijo, sugiriendo que hay discrepancias internas sobre el tema.