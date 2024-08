Macri cruzó fuerte Javier Milei: "Hace ocho meses que nos vienen boludeando"

El expresidente se expresó furioso contra el oficialismo, tras el rechazo del PRO al DNU que le asignaba 100 mil millones de pesos a la SIDE. El vínculo entre el expresidente Mauricio Macri y el Gobierno de Javier Milei se tensa cada vez más. Este miércoles, tras el rechazo del PRO al DNU que le asignaba 100 mil millones de pesos a la SIDE, la relación alcanzó su peor momento y el exmandatario lanzó: "Hace ocho meses que nos vienen boludeando".El cruce comenzó cuando, luego de la negativa de los diputados del PRO en el Congreso a la iniciativa oficialista, los seguidores libertarios empezaron a arremeter contra el partido amarillo, que inicialmente se había mostrado como aliado del Gobierno. "No somos y nunca fuimos de la misma ideología. Vos le vendiste pescado podrido a tu electorado y te rendiste a la agenda que defienden los kukas en el mundo. Por eso fracasaste en tu gobierno y en las elecciones. La diferencia es espiritual", publicó en X "el Gordo Dan", uno de los tuiteros más influyentes del entorno presidencial.Incluso, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, extitular del PRO cuestionó la decisión de su partido y lanzó: "Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!".Ante este terremoto de críticas y señalamientos, Macri dejó trascender: ”Hace ocho meses que nos vienen boludeando. No le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración y esto de la SIDE institucionalmente está mal”, reveló el periodista Lautaro Maislin.En un nuevo revés legislativo para el Gobierno, este miércoles la Cámara de Diputados rechazó el DNU que le asignaba un presupuesto de 100 mil millones de pesos a la SIDE. Para voltear el decreto, el Senado deberá ratificar la sanción.Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coalición Cívica fueron los que tuvieron la iniciativa de la sesión especial, a los que se sumó el Frente de Izquierda y, este mismo miércoles, sectores de la Unión Cívica Radical y del PRO cercana al expresidente Mauricio Macri, luego de que el Gobierno no valide al senador Martín Goerling (PRO) como titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia.El partido dirigido por Mauricio Macri explicó su decisión de no acompañar la propuesta del Gobierno y aseguró: "Esto no es el cambio". En un duro comunicado en redes sociales, desde el PRO remarcaron: "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio".