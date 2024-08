Paro de colectivos durante 48 horas: a qué líneas afecta

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos de 48 horas en el interior del país por falta ante la falta de un acuerdo de paritarias, la medida de fuerza comenzó este jueves y se extenderá hasta el viernes de no llegar a un acuerdo.Desde la UTA exigen que se alcance un acuerdo que “respete las necesidades de las provincias y garantice un salario digno para los trabajadores del transporte”.Si bien la medida de fuerza se realiza en el interior del país, algunas provinciasa la medida de fuerza comoEn Misiones, el gobierno provincial intervino en la disputa entre la UTA y la cámara empresarial y el miércoles cerca de las 21 llegaron a un acuerdo que hizo que se desactivara el paro, lo mismo ocurrió en Chubut., el cual abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense. Aún el gremio no difundió una lista de las jurisdicciones que se verán afectadas.Frente a esto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) solicitó una “conciliación obligatoria”, con el fin de “mantener la paz social y posibilidad la urgente convocatoria a los poderes concedente y gobiernos provinciales en la ejecución de contratos de concesión y en el mantenimiento de la sustentabilidad de los sistemas de transporte, a fin de que la negociación y eventuales acuerdos que pudieran alcanzarse cuenten con la previsibilidad económica y financiera necesaria para garantizar su cumplimiento”.Sin embargo, la UTA rechazó el pedido al señalar que la parte empresarial “no coincide con la representación del interés colectivo” y volvió a confirmar el paro “en las jurisdicciones en las que no hayan acordado los salarios del personal”.En consecuencia, se fijó una nueva fecha de audiencia presencial para el próximo 27 de agosto, a las 13.30 horas en la Dirección Nacional.