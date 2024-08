La jueza Capuchetti estará a cargo de la causa que inició Alberto Fernández contra Fabiola Yañez por la difusión de material íntimo

La denuncia penal que realizó el ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yañez por la difusión de videos y fotografías de su intimidad fue sorteada este jueves en Comodoro Py: la jueza María Eugenia Capuchetti será quien esté a cargo del expediente.En el marco de la causa en su contra por violencia de género, el ex mandatario judicializó a la ex primera dama por la difusión de material que se encontraba almacenado en uno de sus teléfonos celulares y la responsabiliza de haber filtrado registros fílmicos en los que se lo veía en situaciones íntimas con la periodista Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada.La jueza Capuchetti estuvo a cargo de la investigación del intento de magnicidio contra la dos veces mandataria Cristina Fernández de Kirchner y fue recusada por irregularidades.La letrada juró como jueza federal en mayo de 2019 y se convirtió en la segunda magistrada mujer a cargo de uno de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, al asumir el cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, producto de la vacante abierta por Norberto Oyarbide.En 2018, el expresidente Mauricio Macri envió su pliego al Senado y el 16 de abril de 2019 fue aprobado con el rechazo del kirchnerismo y apoyo de Peronismo Federal.De extensa carrera en el Poder Judicial, asumió a la Dirección de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el procurador era el exlegislador del PRO Martín Ocampo,.