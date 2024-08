Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: se conoció un nuevo video de Fabiola Yañez con golpes

La ex primera dama,, presentó nuevas imágenes con golpes este viernes ante la Justicia, en la causa por violencia de género contra el expresidenteEl video fue compartido este viernes por el medio Infobae, en el se ve el ojo morado de la denunciante quien se realiza un tratamiento para calmar el dolor. Se trata de una nueva prueba aportada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González en la que se imputa al exmandatario por los delitos "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas".La causa ya contaba con otras fotografías del moretón en el ojo derecho y en el brazo derecho que le envió en agosto de 2021 por mensaje de whatsapp a María Cantero, ex secretaria de Fernández que ayer declaró como testigo en la causa y que confirmó la veracidad de los mensajes encontrados en su celular. Durante su declaración, la secretaria admitió que conoce a Fernández desde hace 35 años y mantiene con él una relación de confianza y amistad, pero afirmó que con el entonces presidente “no hablaba de su vida privada”.En ese sentido, la secretaria remarcó que no le habló a Fernández de los episodios de violencia que le había contado la primera dama. “No me correspondía”, dijo Cantero de acuerdo a fuentes judiciales.Si bien la ronda de testigos comenzó el jueves, los siguientes testimonios serán aportados recién la semana que viene. El próximo lunes 26 de agosto a las 10 fue citado el exintendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez, mientras que el 5 de septiembre será el turno del extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, luego de que su declaración fuera postergada por el fiscal.