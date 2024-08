Los gobernadores de Juntos por el Cambio le habrían reprochado a Milei que les haya girado fondos a Quintela

De acuerdo a un articulo de La Política Online, la reciente decisión del presidente Javier Milei de otorgar fondos para la construcción de 1.527 viviendas al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha generado una fuerte reacción de los aliados del PRO y la UCR. Los gobernadores de Juntos por el Cambio están furiosos por la medida, considerando que Quintela, uno de los principales opositores al gobierno, recibe apoyo financiero a pesar de su postura crítica.

El acuerdo, firmado a principios de mes con el secretario de Interior, Lisandro Catalán, ha sido el detonante de la furia en el entorno de Juntos por el Cambio. La indignación creció aún más cuando Quintela fue fotografiado junto al Papa Francisco este viernes, lo que intensificó el malestar entre los gobernadores que se sienten desatendidos. “Mientras a los aliados que le bancaron todo, incluso Jalil y Jaldo, no les dan un peso, le garpan viviendas al principal opositor y se sacan una foto”, se quejan desde el entorno de uno de los gobernadores.Los reproches se dirigen no solo a Milei, sino también a la falta de estrategia y coordinación del gobierno en la gestión de relaciones con sus aliados.expresaron fuentes cercanas a los gobernadores descontentos,según LPO. Esta situación refleja una creciente frustración por la percepción de que el gobierno favorece a quienes se oponen a su administración mientras descuida a sus aliados leales.El descontento también se extiende a la esfera de la negociación parlamentaria. Guillermo Francos, quien había sido un actor clave en las negociaciones con los gobernadores, se ha distanciado tras los fracasos legislativos, como la ley Bases y el rechazo de la ley jubilatoria. La percepción de incumplimientos y promesas rotas ha generado un ambiente de desconfianza. "Nadie llamó a los peronistas aliados ni a Juntos para pedirles nada, la cuenta de pendientes es tan grande que ya no los pueden llamar", afirmaron desde el entorno de uno de los gobernadores, añadiendo que la rotonda prometida en Choele Choel al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck es un claro ejemplo de promesas incumplidas.