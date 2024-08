Paro docente: este martes comiezan en Neuquén 72 horas de protesta en reclamo de presupuesto y seguridad

Este martes comienza un paro docente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) por 72 horas con reclamos que incluyen el pedido por mayor presupuesto para seguridad en escuelas, devolución de descuentos por huelgas anteriores y una marcha atrás con el pago discrecional de un plus por presentismo.Además del paro, la protesta tendrá distintas actividades para visibilizar el reclamo. En asamblea, se aprobó también una volanteada en las rutas y la presencia del gremio en Cutral Co, donde hoy se leerán los alegatos en el juicio por la explosión en la escuela de Aguada San Roque, en la que murió la maestra Mónica Jara y dos operarios que trabajaban en la instalación de gas.Hace una semana, el gobierno que comanda Rolando Figueroa llamó a una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo y desactivar las medidas de fuerza, pero el plan no prosperó."Hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos a difundir esta pelea y multiplicar las iniciativas de apoyo a nivel nacional para exigir al gobierno que dé respuesta urgente para resolver el conflicto", escribieron.Por esto, es que convocaron a que el día martes a las 18 horas se realice «un tuitazo nacional en el marco de la jornada de volanteada sobre las rutas de la provincia». Difundieron que los hashtag a utilizar son: #Neuquen #YoApoyoALasDocentes.