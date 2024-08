Jorge Macri apuntó contra el Gobierno por los subsidios a los colectivos:"La gente no puede absorber un aumento de esa magnitud"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, apuntó contra el Gobierno nacional por el subsidio a los colectivos y aseguró que "la gente no está en condiciones de poder absorber un aumento de esa magnitud".. Vamos a seguir hablando política y técnicamente con la Nación para que no se retire ese subsidio en este momento", sostuvo Macri esta mañana en conferencia de prensa tras la decisión de la gestión de Javier Milei de que la Red SUBE funcionará sólo para los 113 colectivos de jurisdicción nacional y para los trenes que funcionen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).El alcalde porteño recordó que "la ciudad paga el 55% del subsidio y tiene la decisión de sostener la porción de subsidios”. “", aseguró.A partir del 1 de septiembreLa medida implicará un impacto en el bolsillo de muchos usuarios del AMBA, en particular los que realizan más de un viaje de ida o de vuelta en su jornada, y en las empresas advierten que puede poner en riesgo la continuidad del servicio.A través de un comunicado desde la Ciudad ya habían advertido que el Ejecutivo nacional saca el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas. “No es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional", apuntaron.En ese sentido, la administración porteña enfatizó que "las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente en todo del Gobierno Nacional". Además, remarcaron que quien determina "si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación" es Nación, por lo que reclaman que la responsabilidad de afrontar los costos del cambio en el beneficio de la Red SUBE no lo tenga que afrontar la Ciudad."Es el Gobierno Nacional el que reparte los subsidios totales a sus líneas de transporte público de colectivos.a través de la Secretaría de Transporte de la Nación", señalaron.