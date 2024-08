Sigue la interna en LLA: Villarruel rechazará la carta de expulsión de Paoltroni

Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo. Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era… pic.twitter.com/25dUc2cuoN — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 29, 2024

La presidenta del Senadorechazará la carta con el pedido de expulsión del bloque libertario del senadoral considerar que es “improcedente” la solicitud que realizaron anoche miembros de La Libertad Avanza.Desde el bloque libertario habían presentado un escrito a que lleva la firma del presidente del bloque,, con las firmas de-los últimos dos validaron por mail su acompañamiento a la decisión- se informó la decisión de la expulsión bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”.Sin embargo, la vicepresidenta no aprobaría la expulsión. Según consignaron fuentes a Infobae desde el entorno de Villaruel señalaron que “es improcedente” porque no está dentro de las facultades de la titularidad de la Cámara la conformación de los bloques y mucho menos las expulsiones. “”, explicaron fuentes.La realidad es que en medio de la interna, Paoltroni quedó del lado de la Vicepresidenta, quien también se opone a la candidatura de Ariel Lijo para ocupar la vacante en la Corte Suprema.Según la Vicepresidenta, que salió a cruzar a los medios por los trascendidos y los calificó de "periodismo pautero y mala leche" por "buscar titulares que dividen y hacer amarillismo", salió a explicar que la "eso lo hacen los mismos bloques"."Como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche", agregó Villarruel.Según trascendidos, el pedido de expulsión fue una orden específica de la Casa Rosada. Paoltroni tuvo durísimos cruces con Santiago Caputo en los últimos días, por ser el responsable de que Javier Milei postulara a Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema. Según trascendió el senador se jactaba de que él no era quien había traicionado "las ideas de la libertad", sugiriendo que sí lo habían hecho el asesor estrella y el Presidente.