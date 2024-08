"Es más nocivo que comadreja en gallinero": Paoltroni liquidó a Santi Caputo tras ser expulsado de su bloque en el Senado

Luego de su expulsión del bloque de senadores de La Libertad Avanza por pronunciarse públicamente en contra de los fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Francisco Paoltroni ratificó su apoyo a Javier Milei pero liquidó a Santiago Caputo.En diálogo con C5N, el senador manifestó que "Santiago Caputo es quien le hace tomar malas decisiones" al Presidente, al mismo tiempo que le advirtió que continuará en contra de la SIDE. "Es más nocivo que comadreja en gallinero", aseguró, al referirse al principal asesor del mandatario."Victoria Villarruel y Mauricio Macri le darían mucha sustentabilidad y cordura al Gobierno, y que desaparezcan los Santiaguito Caputo y los Dan", lanzó Paoltroni.En torno a su expulsión del bloque de senadores libertarios, señaló: "Son decisiones que ha tomado la mayoría y esto funciona así. Yo soy fiel a las ideas y al mandato popular que es lo que propusimos en campaña, y no me corro de eso"."Yo no tengo problema con nadie. El problema lo tienen conmigo aquellos que dicen una cosa y hacen otra, yo hago lo que digo y cumplo mi palabra", sostuvo.Y concluyó: "El Presidente es un académico, pero se está respaldando en gente que en vez de ayudarlo lo está perjudicando".Tras su expulsión, el senador formó un nuevo monobloque llamado "Libertad, Trabajo y Progreso", cuyo nombre proviene del bloque ya formado en Formosa en medio de su aparición en la política argentina.