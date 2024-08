Caputo adelantó el lanzamiento de una tarjeta de débito que permitirá operar en dólares

En un contexto de faltante de dólares en Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas para facilitar el uso de la divisa estadounidense en transacciones cotidianas y fomentar el blanqueo de capitales, entre las que se destaca el lanzamiento de una tarjeta de débito que permitirá operar directamente en esa moneda.Durante el estreno de su canal de streaming, el titular de la cartera de Economía insistió en que en la actualidad es posible comprar dólares y pagar con ellos de manera legal, sin necesidad de pasar por el Congreso. Según Caputo, incluso algunas empresas, como el principal fabricante de motos del país, desconocían la posibilidad de facturar directamente en dólares. Este tipo de operaciones -sostuvo- son completamente legales y representan una oportunidad para que las empresas y los ciudadanos realicen transacciones en una moneda más estable.Caputo reveló que una de las principales compañías de tarjetas de crédito está finalizando los detalles técnicos para lanzar una tarjeta de débito que permitirá operar en dólares. Este nuevo instrumento de pago, cuya introducción se espera en breve, estaría exento de multas y facilitaría el uso de dólares en cuentas tanto convencionales como en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), creadas específicamente para el blanqueo de capitales.La introducción de la tarjeta de débito en dólares forma parte de una iniciativa más amplia del Gobierno para reactivar la economía vía dolarización. Caputo explicó que el objetivo es que los dólares que los argentinos mantienen en cajas de seguridad, tanto declarados como no declarados, puedan ser utilizados en la economía real. Para ello, se pretende vincular estos fondos a las cuentas CERA y así facilitar el uso de los mismos sin necesidad de convertirlos previamente a pesos.Con la nueva tarjeta, los usuarios podrán realizar pagos directamente en dólares, eliminando la necesidad de convertir la divisa a pesos. Esta tarjeta de débito permitirá a los usuarios utilizar sus fondos de manera sencilla y eficiente, por ejemplo, para la compra de bienes y servicios.En relación al blanqueo de capitales, Caputo adelantó que se están considerando exenciones para los usuarios de esta nueva tarjeta de débito. Bajo las reglas actuales, se aplican multas del 5% para blanqueos superiores a 100.000 dólares. Sin embargo, el ministro sugirió que si los fondos se utilizan mediante la tarjeta de débito en dólares, estas multas podrían ser eliminadas. Esto significaría que, por ejemplo, un usuario que regularice 200.000 dólares y desee comprar un auto de 50.000 dólares, no enfrentaría sanciones si realiza la transacción a través de la tarjeta.La posibilidad de utilizar esta tarjeta vinculada a las cuentas CERA también facilitaría la adquisición de una variedad de bienes y servicios, siempre que los fondos se mantengan dentro de las cuentas regularizadoras.Durante la transmisión en vivo del Ministerio de Economía, donde también participaron otros funcionarios como Federico Furiase, Felipe Núñez y Liban Kusa, Caputo reiteró que mantener dólares en cajas de seguridad no es una estrategia rentable en el contexto actual, donde las tasas de interés han dejado de ser cero o excesivamente negativas en relación con la inflación. Con estas nuevas medidas, el Gobierno de Milei espera aumentar la circulación de dólares en la economía y mejorar la confianza en las políticas económicas adoptadas.