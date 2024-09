Bullrich reconoció la tensión en el Gobierno: "La Libertad Avanza se hizo al andar, es algo muy nuevo"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reconoció "desorden" dentro del Gobierno pero lo justifico al sostener que La Libertad Avanza "se hizo al andar". También advirtió que la fuerza oficialista "es algo muy nuevo" y que el presidente Javier Milei "subió prácticamente sin partido".En diálogo con TN, la funcionaria afirmó que la agenda de la Argentina "está basada en ordenar y desregular la economía", brindando simplificaciones para los ciudadanos y ayudar a la competitividad de las empresas, "en la seguridad" y "mejorar de los argentinos". "Me parece importante que todos los miembros de este Gobierno tengamos una misma dirección hacia donde debemos ir, y el presidente y la vicepresidenta son los que tienen que llevarlo adelante", declaró. También habló sobre su vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y manifestó que "he tenido una relación razonable" con ellaDurante la entrevista, la ministra dejó en claro que Milei, y a los funcionarios que lo acompañan, "no tienen en agenda" las tareas que Villarruel quiere llevar adelante relacionadas a reabrir los casos de terrorismo por parte de Montoneros durante la última dictadura militar y que sólo "la economía y la seguridad" son los temas que ocupan al presidente.Con respecto a la situación del diputado provincial Germán Kiczka remarcó que está "bajo la Justicia misionera" y que fue la que decidió "no incomunicarlo y permitirle visitas". "Será el cauce que le quieran dar, no me parece que sea una imagen adecuada. Incluso, hasta hoy, ese delito no tiene una condena muy grande. No sé por que sigue estando en una comisaría, porque debería estar en una cárcel. Supongo que lo querrán tener cerca. Además, si la imagen se pudo filmar es porque no tiene todos los mecanismos de seguridad que debe tener", subrayó.En la misma línea, indicó que esta situación la hablará con su par provincial -el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, de a quien conoce y sabe "que trabaja muy bien" porque "no es una imagen que quieran mostrar" desde el Ejecutivo, sino que son "las que tratan de cambiar".Al ser consultada por el Caso Loan, que perdió visibilidad las últimas semanas, manifestó que es una causa "de un círculo cerrado", donde "hay un pacto de silencio" y que, si bien, "la justicia no lo ha podido encontrar, "no significa que eso no se juzgue a los implicados". "Creo que es un caso intrafamiliar, de las personas que han estado ahí ese día. Lo más importante es el testimonio de los chicos de la cámara gesell, donde ninguno dice que alguien se lo llevó. Tenemos un vacío y seguimos buscando", finalizó.