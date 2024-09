Tras la baja del Impuesto PAIS, Caputo cruzó a los empresarios: "Es importante para la sociedad que cumplan"

Hoy comienza la baja del impuesto país. Los sectores beneficiados se han comprometido a bajar precios.

Es importante para la sociedad que cumplan. La desconfianza de la gente no es solo con los que gobernamos, sino también con el empresariado que saca provecho extra de estas… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 2, 2024

Tras confirmarse que el Impuesto PAIS se reducirá al 7,5%, Luis Caputo le envió un claro mensaje a los "sectores beneficiados" y les pidió "cumplan", tras haberse "comprometido a bajar los precios". "La desconfianza de la gente no es solo con los que gobernamos, sino también con el empresariado que saca provecho extra de estas medidas", advirtió el ministro de Economía. "La gente tiene que ver reflejado en sus finanzas que este es el camino correcto: bajar la inflación, bajar impuestos, recuperar el crédito para las personas y pymes y eliminar regulaciones", agregó en un posteo en la red social X.El Gobierno oficializó la disminución del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que pasó del 17,5% al 7,5% para la importación de bienes y fletes, y de esta manera se retrotrajo al valor que tenía antes de diciembre de 2023, previo a la asunción del presidente Javier Milei.El Impuesto PAIS se implementó a fines de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández. Pocos días después de asumir, el 13 de diciembre de 2023, el gobierno de Milei incrementó la alícuota de las importaciones y los servicios de fletes internacional del 7,5% al 17,5%, medida que se retrotrajo este lunes.Caputo había argumentado que se había subido "para ganar poder de negociación para pasar la Ley Bases". "Estábamos en inferioridad de condiciones; teníamos que mostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos y esa era la única posibilidad", recordó. Hace unos días, también estimó que estos cambios van "a implicar una baja de precios en septiembre"."Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles que la gente tiene que recibir del otro lado: automóviles, electrodomésticos, productores de motos. Si la gente ve que sacamos el Impuesto PAIS pero no reciben nada, ¿de qué sirvió?", sostuvo en Radio Rivadavia.Tal como lo había anticipado, el Gobierno oficializó la reducción en la alícuota del Impuesto PAIS, que pasará del 17,5% al 7,5%. Esta modificación beneficiará principalmente al dólar comercial, utilizado para las importaciones de bienes y fletes, mientras que los gastos en el exterior no se verán afectados por el momento.A pesar de que se especuló con la posibilidad de incluir en la rebaja a los gastos de turismo fuera del país, Caputo dejó en claro que, al menos por ahora, la medida estará enfocada únicamente en las importaciones de bienes y fletes. Por lo tanto, quienes esperaban una reducción en los costos de paquetes turísticos y viajes internacionales tendrán que esperar.Esta medida tampoco afectará las compras de dólar oficial para ahorro ni los gastos en el exterior como viajes o compras, los cuales seguirán gravados con una percepción del 30% hasta diciembre de 2024, por una ley de fines de 2019.El Impuesto PAIS fue instaurado por la Ley 27.541 en diciembre de 2019 por el entonces presidente Alberto Fernández al inicio de su mandato. Se aplicaba, como un refuerzo al cepo cambiario, a la compra de dólares para ahorro, a la adquisición de bienes y servicios en el exterior, y a la compra de pasajes o paquetes turísticos internacionales.En octubre de 2022, se amplió el alcance para incluir la compra de bienes de lujo y ciertos servicios personales, culturales y recreativos en el exterior, aplicándoles una alícuota del 30% que continúa vigente. En julio de 2023, un nuevo decreto extendió el impuesto a los pagos de ciertos servicios externos como mantenimiento, reparación, servicios informáticos, seguros y asesoramiento profesional, con un 25% más.