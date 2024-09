Kicillof presentó el RIGI bonaerense, lo diferenció del nacional y calificó a Milei de "enemigo de la industria nacional"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en sociedad la inciativa conocida como el "RIGI bonaerense" y la diferenció, justamente, de la que promueve a nivel nacional el presidente Javier Milei, a quien tildó de "enemigo de la industria nacional"





Justamente, el acto que encabezó el mandatario provincial fue este lunes en Ituzaingó en el marco de un encuentro con empresarios y representantes sindicales por el Día de la Industria, donde presentó el RIGI bonaerense junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,El nombre formal del proyecto es Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. “Estamos anunciando un régimen de fomento para inversiones estratégicas que ya hemos comenzado a dialogar con la Legislatura provincial y que está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional”, comenzó Kicillof su intervención., sostuvo, en el marco de trazar diferenciar entre la iniciativa bonaerense y la nacional.Según informó PBA, el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas busca promover las "inversiones en línea con los objetivos productivos de la Provincia: crear empleos de calidad y generar más valor agregado; desarrollar a proveedores locales; facilitar la transferencia de tecnología; impulsar las exportaciones y sustituir las importaciones; y reducir desequilibrios territoriales".Kicillof subrayó quey puso en valor que el "compromiso" de la Provincia es "luchar contra las políticas de desindustrialización" y plantear "un futuro con más y mejor industria para la provincia de Buenos Aires y la Argentina”."Tenemos claro que no hay Nación sin industria: cuenten con la Provincia como red y como escudo frente a las políticas del Gobierno nacional”, enfatizó.En igual sentido el mandatario provincial cuestionó la política económica del gobierno de Milei, sobre quien aseguró que, dijo el mandatario bonaerense en un discurso que dio en Ituzaingó, en el marco del Día de la Industria.Entre otros cuestionamientos, apuntó fuertemente contra la eliminación de subsidios nacionales al transporte público, anunciada en los últimos días por el Gobierno nacional y que afectará de forma directa a los bonaerenses. "Esto que llaman ahora reducir los subsidios no es otra cosa que encarecer a precios internacionales el transporte interno. Esas tarifas de transporte no eran más que salario indirecto. Aquel que iba a trabajar y lo hacía por sus propios medios, hoy debe recibir por parte del empleador un adicional para pagar los viáticos", expresó."Nos tenemos que comprometer a emplear todos los recursos que tengamos, a utilizar todos los micrófonos, a utilizar todos los ámbitos donde podamos, para explicarle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que no hay Nación sin industria. Que nuestro compromiso es luchar contra las políticas de desindustrialización y plantearnos para el futuro más y mejor industria para la Provincia y para la Argentina", señaló el gobernador bonaerense, que sintetizó: "Cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como red y como escudo contra las políticas del Gobierno nacional".Kicillof mencionó que, producto de los recortes de Nación, PBA se hizo cargo de mútiples políticas públicas indispensables: "Desde que llegó Milei tuvimos que agregar nuevas políticas. Una de ellas que vamos a llevar hasta la última de las consecuencias es sostener el vínculo con nuestros socios regionales, como es Brasil, y con nuestros socios estratégicos a nivel internacional".Respecto a la valoración que hace del gobierno de Milei, Kicillof aseguró que la llegada del libertario al Sillón de Rivadavia configuró una "tremenda estafa electoral" y culminó: "No sé qué más hay que esperar. Nos dicen que es un sacrificio para alcanzar la tierra prometida. Es un sacrificio absolutamente inútil para nuestra industria, los empresarios y los sectores populares".Acompañaron a Kicillof en Ituzaingó la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Pablo Descalzo; los ministros de Trabajo, Walter Correa; de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.