Neuquén: legislador macrista tildó de "planeros del agua" a habitantes de ciudades que sufren escasez hídrica

El autor del repudiable ataque es, diputado provincial del partido de Mauricio Macri y actual socio a nivel político del gobernador neuquinoSi bien la crisis hídrica es cotidiana en algunas partes del mundo y en particular de la Argentina, y Neuquén es una de ellas, particularmente las ciudades depadecen el problema por la falta actual de inversiones necesarias para el mantenimiento.Ante ese contexto, el diputado macrista Bermudez no solo no salió a apoyar a los habitantes que sufren la situación sino que los tildó de, ensayó como argumento el diputado amarillo en la Comisión B de Hacienda y Presupuesto, donde insistió con el ataque a sus coprovincianos:Hace más de un mes que los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de la comarca petrolera vienen señalando que para el verano esperan una crisis de provisión de agua en ambas ciudades si el gobierno provincial no realiza de forma urgente las inversiones necesarias. Pues bien, en la actualidad solo funciona una de las tres bombas que posee el Epas para para distribuir agua en la comarca.La intervención de Bermúdez no es inocente, sino que apuntó a cubrir al gobernador Figueroa (que está a cargo de las inversiones, hoy inexistentes) y a descargar la crisis y el vaciamiento del EPAS sobre las poblaciones de Cutral Co y Plaza Huincul mediante un aumento de la tarifa de agua.La concejala del PJ,, fue quien mejor parece haber interpretado las significaciones que refleja Bermudez, al expresarse por los dichos del mencionado legislador del PRO y catalogarlo de "pelotudo sin remedio".Paladino advirtió especificamente que cualquiera puede equivocarse, que tales errores son normales, pero si primero opina y después preguntaEn el escrito, la edil se preguntó "quién es Bermúdez" y señaló que sus dichos “descalifican a Cutral Co y Plaza Huincul”. Dijo que el legislador “es ignorante”, por desconocer que hace muchos años se cobra el agua en la Comarca Petrolera y que está “desinformado”.La concejala, recordó que el municipio de Cutral Co “aportó unos 5 mil millones de pesos en los últimos años” y Plaza Huincul otro importe similar, para los acueductos del EPAS, a los que se agregaron 150 millones de pesos más en repuestos, señala el escrito. Paladino explica que la factura por el servicio del agua en las localidades de la Comarca, tienen un sistema de actualización ejemplar, ya que se corrige en enero y julio de cada año, “de acuerdo a los índices del IPC y no a ojito o conveniencia de nadie”.En la nota, la concejala destaca otros datos, “para ilustrar al bocón” y asegura que la ampliación de Los Barriales del acueducto nuevo, el verano pasado “se rompió cuatro veces en cuatro meses” y el de Buena Esperanza tiene rotas dos de tres bombas. Recordó además, que las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales del EPAS en la localidad, “están prácticamente fuera de servicio”. Remarcó que los municipios de la Comarca “llevan 10 mil millones de pesos aportados al EPAS y proyectan contribuir con 6.600 millones más”.Señaló que la provisión de agua en las localidades de la Comarca “es con mucha suerte de 12 horas y no de 24 horas y, con eso, los vecinos hacen milagros”. Además, invitó al legislador a visitar Cutral Co y Plaza Huincul y dijo que “lo van a atender para que conozca cómo es el sistema de agua». Y concluyó: “Si no le da para venir, infórmese antes de hablar”.El Concejo Deliberante de Plaza Huincul también invitó al diputado a visitar la región Comarca Petrolera, para comunicarse “con este cuerpo deliberativo e interiorizarse en la situación real que atraviesan las dos comunidades respecto al suministro de agua”.Y luego abogaron por “un debate serio con relación al cobro del servicio de agua en nuestras comunidades, como hemos realizado en ocasiones anteriores, conformando equipos técnicos de trabajo y reuniones con los diferentes actores, en los que se ponen sobre la mesa las distintas opiniones, los reclamos de ambos lados y se hace valer lo que cada sector ha aportado y aporta”.