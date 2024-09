Jubilados y agrupaciones políticas marchan a Plaza de Mayo en contra del veto de Milei a la movilidad jubilatoria

Como ocurrió los anteriores miércoles, jubilados y dirigentes políticos vuelven a marchar a las 15 al Congreso en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma previsional. La movilización será desde el Congreso y Plaza de Mayo.La concentración está prevista a las 15 en el Parlamento y desde allí se movilizarán hasta Plaza de Mayo. Además de jubilados y pensionados, se movilizará el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y distintas organizaciones de jubilados.La semana pasada, grupos de jubilados intentaron cortar la Avenida Rivadavia a la altura del Congreso y fueron reprimidos por la Policía de manera brutal.El legislador porteño del Partido Obrero (PO), quien asistirá a la movilización, expresó: "Milei no solo ajusta, sino que también provoca a los jubilados.“Para encubrir el veto al muy módico aumento de las jubilaciones votado por el Congreso Nacional, el presidente Milei ha lanzado una catarata de provocaciones y mentiras afirmando que los haberes previsionales se incrementaron bajo su gobierno e incluso 'volaron medido en dólares'. Se trata de una mentira lisa y llana que oculta una caída directa de las jubilaciones", señaló en referencia a las últimas declaraciones del Presidente y apuntó: "En este cuadro los más afectados fueron los 5 millones de jubilados que reciben los haberes mínimos debido al congelamiento del bono de $70.000”.Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierdallamó a rechazar el veto presidencial en el Parlamento y se sumo a la medida. “El Gobierno no sólo vetó un aumento de miseria para los jubilados, cuyo poder adquisitivo está en un mínimo histórico. También encareció considerablemente los gastos en salud, motivo por el cual muchos ya no compran los medicamentos", apuntó y remarcó que las nuevas restricciones impuestas para el acceso a la cobertura del 100% en medicamentos, sumado al recorte brutal que restringe el programa a solo 5 medicamentos por mes, son "un ataque directo a la salud de las y los jubilados, que deberán incrementar el costo de sus cuidados de salud”.